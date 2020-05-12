ترامب يهنئ رئيس الوزراء العراقى على تشكيل الحكومة

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتهنئته على موافقة المشرعين العراقيين على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي.وظل العراق بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في نوفمبر، وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير، في بيان، إن ترامب تحدث مع الكاظمي لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته.وأضاف البيان، أن الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا، وأكد على الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش.ووافق النواب العراقيون على حكومة الكاظمي، يوم الأربعاء، وبعد ذلك بساعات، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح العراق مهلة لمدة 120 يومًا لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران، وقالت واشنطن إن الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة الجديدة.