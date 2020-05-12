أمريكا تطالب إيران بإرسال طائرة لإعادة 11 من مواطنيها

دعت الولايات المتحدة إيران إلى إرسال طائرة لإعادة 11 مواطنا إيرانيا تريد واشنطن ترحيلهم، متهمة إيران بعرقلة عملية عودتهم.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال كين كوتشينيل، القائم بعمل نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي "لدينا 11 من مواطنيكم، وهم من الأجانب الذين دخلوا (بلدنا) بصورة غير شرعية ونحاولإعادتهم إلى بلدكم. فجأة تقولون إنكم تريدون عودتهم، حسنا. لم لا ترسلون طائرة ونعيدهم جميعا مرة واحدة؟".وأضاف أن واشنطن حاولت على مدى شهور إعادة سيروس أصغري أستاذ العلوم الإيراني الذي جرت تبرئته في نوفمبر من سرقة أسرار تجارية، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز بالولايات المتحدة وتؤخرطهران عملية عودته.ولم يشر كوتشينيلي بأي صورة إلى تبادل السجناء بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 40 عاما، وكانت مصادر إيرانية قالت إن تبادل السجناء قيد الإعداد.