بعد إعلان التقديم.. آليات وطريقة الحصول على كتب رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي عن الآليات الخاصة بكتب رياض الأطفال وطريقة الحصول عليها في المدارس التجريبية والخاصة، وحصلت «الدستور» علي النشرة التي عممتها الوزارة بشأن هذه الكتب.وقالت الوزارة إن موعد فتح باب التقديم في رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، يبدأ إلكترونيًا من 1 يونيو المقبل حتى 30 من نفس الشهر، وفقًا للشروط والقواعد المتبعة سنويًا.ووفقًا لإعلان الوزارة، فإنه في حالة التقديم الورقي يرجى اتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء التقديم مثل ارتداء الكمامة الطبية، وأن يكون مكان التقديم واسع وجيد التهوية، مشددة علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند التقديم.