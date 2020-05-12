ترامب يحد من لقاءاته مع نائبه بنس بسبب «كورونا»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له نائبه مايك بنس جاءت سلبية، لكنه قد يحد من اتصاله المباشر معه في الوقت الحالي.و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ألمح ترامب إلى وجود بنس حاليا في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المتحدثة الإعلامية باسمه كايتي ميلر، دون أن يؤكد ذلك بشكل صريح.ولفت الى أن "نتيجة فحصه جاءت سلبية، لذا وجب علينا إدراك ذلك، إلا أنه يحتك بالكثير من الناس".وخضعت كايتي ميلر المتحدثة باسم بنس لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق مصادر رسمية الجمعة، في ثاني إصابة تسجل في البيت الأبيض بعدما تبينت إصابة عسكري من البحرية يعمل ضمن موكب ترامب.وأصدر البيت الأبيض مذكرة الإثنين تفرض على جميع الموظفين ارتداء الكمامات خلال تواجدهم داخل الجناح الغربي، باستثناء عندما يكونون وراء مكاتبهم.ونفى ديفين أومالي، المتحدث باسم بنس، التقارير التي نشرت نهاية الأسبوع عن وجود نائب الرئيس في الحجر الصحي.وقال أومالي: "نائب الرئيس بنس سيواصل اتباع نصائح الوحدة الطبية في البيت الأبيض، وهو ليس في الحجر الصحي"، مضيفا: "نتائج فحوص نائب الرئيس بنس تأتي سلبية يوميا".