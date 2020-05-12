تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس.. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة استلام البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس من المدارس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020، بالإضافة للاستعلام عنه عبر الرابط التالي (http:emis.gov.eg).من جانبه قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات، وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة، ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة في ارتداء الكمامات والقفازات.وفي ذات السياق، أضاف حجازي، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 1632020، والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب، وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.