تشميع 4 محلات ومقاهى لمخالفتهم قرارات الغلق بكفر الدوار (صور)

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق،٣ محلات لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.كما تم غلق وتشميع مقهى، لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بخصوص غلق جميع المقاهي والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه؛ ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة المحلية من خلال قسم الإشغالات، بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، للمرور على المحلات التجارية بنطاق المدينة، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.