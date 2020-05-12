البيت الأبيض يطالب موظفيه بالالتزام بالكمامات

طالبت الإدارة الأمريكية العاملين في الجناح الغربي للبيت الأبيض، بارتداء الكمامات لتفادي انتشار فيروس كورونا بينهم على نطاق أوسع، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من المسئولين بالعدوى.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن ارتداء الكمامات الواقية بات ملزما لموظفي البيت الأبيض طوال فترة تواجدهم في العمل.ويأتي هذا القرار بعد أن ثبتت إصابة كاتي ميلر السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأسبوع الماضي، إضافة إلى تشخيص الفيروس لدى الموظف المسؤول عن تقديم الطعام للرئيس دونالد ترامب.وبعد ذلك عزل بينس نفسه، لكن ترامب لا يزال يعمل بصورة معتادة.وكان مسئولون صحيون حذروا ترامب وفريقه من خطر إصابتهم، وأشاروا إلى أن الاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس التي يخضع لها كبار المسئولين بالبيت الأبيض، غير دقيقة 100% حيث تعطي نتائج كاذبة تبلغ نسبتها قرابة 15%.