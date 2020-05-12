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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: لن تنتهى هذه الأزمة إلا بعد الدواء والمصل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:42 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوزارة تخشى من أسبوع قبل العيد وتدافع الناس على الأسواق، منوها بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية في منتهى الشدة.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "لو عاوزين نعدى لا بد من وعي الشعب، ولن تنتهى هذه الأزمة إلا بعد الدواء والمصل، واستخدام البلازما في بعض الحالات وصلت لدرجة الشفاء".

وأردف: "لا يوجد انضباط، والناس زعلت مني لما قلت لا بد أن يزداد وعي المواطنين تجاه المرض، أعداد المرضى تساوى وعي مجتمعي، والشفاء من عند الله ثم من عند الأطباء".

ولفت إلى أن فحوصات واختبارات كورونا في تزايد مستمر داخل مصر، موضحًا أن العالم الآن يتجه إلى تقسيم مرض كوفيد ـ 19، إلى حالات بسيطة ومتوسطة وحالة شديدة، وحالات بدون أعراض.

وأوضح أنه يتم إجراء التحاليل على كل المشتبه بهم أو المخالطين لحالات إيجابية، بهدف وقاية المجتمع والمواطنين، مستطردًا: "هدفنا منع انتشار المرض بين المواطنين والأطباء".

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