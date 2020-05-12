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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار رئيس الوزراء: ربع مليار جنيه لتعويض العمارات المتضررة من محور ترعة الزمر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:41 ص
المستشار الإعلامي
المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
محمد إبراهيم
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علق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على الصور التي تداولها عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والتي تُظهِر ملاصقة محور ترعة الزمر لأحد العمارات السكنية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أكد أن محور ترعة الزمر، محور مروري هام جدًا، سوف يفيد المنطقة بأكملها

وأضاف «يونس»، إنه بخصوص العمارات المتداخلة مع المحور الجديد، فإنه تم رصد ربع مليار جنيه لتعويض العمارات المتضررة من المحور، والتى سيتم إزالتها، مشيرًا إلى أن هناك عمارات مخالفة لا تعويض لها بعد نزع الملكية، يكن قد يصرف لسكانها تعويض اجتماعي بعد أعمال الإزالات.

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