رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف نسبة الموظفين المصابين بـ«كورونا»

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إنه منذ تفشي وباء كورونا، اتخذت البنوك إجراءات احترازية، منها تعقيم الفروع وإغلاقها حال ظهور أي إصابة فيها.وأضاف "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن 123 ألف زميل يعملون في البنوك، وعدد الإصابات لا يتجاوز 100 موظف، منوها إلى أن نسبة الإصابة بين الموظفين ضئيلة جدًا لهذا لا داعي للهلع، كما أنه يتم إغلاق الفرع فورًا.وأردف: "أي فرع تظهر فيه إصابات يغلق الفرع، والموظفين بيقعدوا في بيوتهم، لحين التأكد من سلبية إصابتهم بالفيروس".ولفت إلى أن 50% فقط من الموظفين يعملون، وأن مواعيد العمل انخفضت من التاسعة للثانية ظهرا.وأوضح أن اتحاد البنوك رأى حفاظا على سلامة المواطنين والموظفين، أنه لابد أن يرتدي الموظف الكمامة، والعميل أيضًا يجب أن يرتدي بالكمامة، وذلك بداية من يوم الأحد"، مؤكدا أنه لن يسمح لأي عميل دخول البنك بدون كمامة.ونوه ريس اتحاد بنوك مصر، إلى أنه إذا وجد أي عميل موظفي البنك لا يرتدون الكمامة عليهم الإبلاغ فورا.