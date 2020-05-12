شوقى: المنصة الإلكترونية تعمل بكفاءة فى 98% من مدارسنا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنصة الإلكترونية "إدمودو" تعمل بكفاءة تامة في 98%؜ من مدارسنا، في اليوم الثالث على التوالي.وأكد الوزير، خلال تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سوف تذلل أي مشاكل فنية في الـ 2%؜ المتبقية، بواقع (٦٢٨ مدرسة) متبقية، مساء الغد بإذن الله.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، وتعطيل الدراسة والتباعد الاجتماعي، حرصت مصر على استمرار العملية التعليمية، ولكن مع مراعاة سلامة أبنائها الطلاب.وأضافت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها حققت ذلك عن طريق منصة "إدمودو" من شركة إنوڤيرا، والعديد من الحلول المكملة.وتحقق منصة "إدمودو" المجال للتواصل بين المعلمين والطلاب لاستكمال العملية التعليمية.كما تتيح للطلاب تسليم المشروعات البحثية إلكترونيًا من خلال أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020".سجل الآن على منصة ادمودو: https:edmodo.org