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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:27 ص
مستشفى الزهراء الجامعى
مستشفى الزهراء الجامعى
أميرة العناني
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قرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، غلق مستشفى الزهراء الجامعى، بصفة مؤقتة بعد ثبوت حالات إيجابية بفيروس كورونا بمختلف الأقسام الداخلية، كما سيتم تعقيم المستشفى بالكامل واتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن.

وكان قد أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، مدير المستشفيات، ثبوت حالات إيجابية وسط الطاقم الطبى بفيروس كورونا بمستشفى الزهراء الجامعى، مضيفا أنه يجرى عمل مسحات للمرضى، وجار تعقيم المستشفى بالكامل.

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد، مازال يدفع الثمن، موضحا أن تم إجراء 50 مسحة للأطباء العاملين بمستشفى الزهراء الجامعى، أظهرت النتائج إيجابية 35 ماسحة منهم.

وأوضح الزيات، أنه من بينهم قيادات كلية الطب بجامعة الأزهر والمستشفى، وعميدة كلية الطب بالأزهر بنات، ومدير الشؤون العلاجية، ومديرة العيادات، بالإضافة إلى 17 طبيب وطبيبة، لافتا إلى أنه تم حجزهم فى العزل بمستشفى الأزهر التخصصى.

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