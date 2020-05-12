حريق بمصنع كتان بشبرا ملس

اندلع، منذ قليل، حريق هائل فى مصنع كتان بقرية شبرا ملس، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وعلي الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ لإخماد الحريق، وجار السيطرة على الموقف.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد شبل مأمور مركز زفتى، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى مصنع للكتان بقرية شبرا ملس، وهرعت لمكان الحريق 4 سيارات إطفاء، لإخماد النيران قبل أن تمتد للمنطقة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.