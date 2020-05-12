حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 12 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس ليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: أجواء مناسبة لمعالجة القضايا، تحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح محققًا إنجازات مهمة جدًا.عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب اليوم فيشعرك ذلك بارتياح كبير بعد أيام صعبة أخيرًا أتعبتك نفسيًا.صحيًا: تحاشَ الانتقاد والانفعال الشديد، ولا تتطرف في مواقفك، وحاذر المتاعب العائلية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله، حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.