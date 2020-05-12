حاكم نيويورك يعلن فتح 3 مناطق فى الولاية

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أن 3 مناطق من أصل 10 سيتم فتحها في 15 مايو في بادرة تكشف عن تحسن الوضع الوبائي، بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال كومو، في مؤتمر صحفي: "نبدأ فصلا جديدا اليوم بطرق عديدة. إنها مرحلة جديدة.. نحن من وجهة نظري، على الجانب الآخر من الجبل. والآن يمكننا أن نتحول بذكاء نحو إعادة الفتح".وأضاف أن الولاية قد تم تقسيمها إلى 10 مناطق، كل منها مصنفة عبر 7 مقاييس تتعلق بمعدل العدوى وقدرة المستشفيات الاستيعابية قياسا بعدد السكان.وقال: "في أكثر الخطوات الملموسة نحو إعادة تشغيل الدولة المنكوبة بالفيروس، ثلاث مناطق هي الطبقة الجنوبية ووادي موهوك وبحيرات الإصبع، استوفت مقاييس الاستعداد وأثبتت أنها تتحكم في معدل الإصابة وأن المستشفيات المحلية لديها القدرة للتعامل مع أي عودة للفيروس".وأشار إلى أن الفتح سيطال قريبا جدا مناطق أخرى قريبة، وأضاف: "هذه هي المرحلة الكبيرة التالية في الرحلة التاريخية".يذكر أنه حتى الآن توفي 26000 شخص في نيويورك وأصيب مئات الآلاف بالفيروس.من جانبه قال بيل دي بلاسيو عمدة في مدينة نيويورك اليوم الاثنين، إنه في الوقت الذي انخفضت فيه حالات دخول المستشفيات ونسبة السكان الذين كانت الاختبارات لديهم إيجابية، فإن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8.3 مليون نسمة لن تشهد تخفيف القيود حتى يونيو.وقال دي بلاسيو خلال إيجازه اليومي لفيروس كورونا: "أعتقد أنه من الإنصاف أن نقول أننا في يونيو القادم سنكون قادرين على إجراء بعض التغييرات الحقيقية إذا تمكنا من مواصلة تقدمنا".وأضاف أنه "على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى أن مدينة نيويورك متقدمة على الفيروس، إلا أنه قلق من أن رفع القيود في وقت قريب جدا سيترك، أثرا سلبيا".