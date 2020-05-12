رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم نيويورك يعلن فتح 3 مناطق فى الولاية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:20 ص
حاكم نيويورك
حاكم نيويورك
وكالات
طباعة
أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أن 3 مناطق من أصل 10 سيتم فتحها في 15 مايو في بادرة تكشف عن تحسن الوضع الوبائي، بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال كومو، في مؤتمر صحفي: "نبدأ فصلا جديدا اليوم بطرق عديدة. إنها مرحلة جديدة.. نحن من وجهة نظري، على الجانب الآخر من الجبل. والآن يمكننا أن نتحول بذكاء نحو إعادة الفتح".

وأضاف أن الولاية قد تم تقسيمها إلى 10 مناطق، كل منها مصنفة عبر 7 مقاييس تتعلق بمعدل العدوى وقدرة المستشفيات الاستيعابية قياسا بعدد السكان.

وقال: "في أكثر الخطوات الملموسة نحو إعادة تشغيل الدولة المنكوبة بالفيروس، ثلاث مناطق هي الطبقة الجنوبية ووادي موهوك وبحيرات الإصبع، استوفت مقاييس الاستعداد وأثبتت أنها تتحكم في معدل الإصابة وأن المستشفيات المحلية لديها القدرة للتعامل مع أي عودة للفيروس".

وأشار إلى أن الفتح سيطال قريبا جدا مناطق أخرى قريبة، وأضاف: "هذه هي المرحلة الكبيرة التالية في الرحلة التاريخية".

يذكر أنه حتى الآن توفي 26000 شخص في نيويورك وأصيب مئات الآلاف بالفيروس.

من جانبه قال بيل دي بلاسيو عمدة في مدينة نيويورك اليوم الاثنين، إنه في الوقت الذي انخفضت فيه حالات دخول المستشفيات ونسبة السكان الذين كانت الاختبارات لديهم إيجابية، فإن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8.3 مليون نسمة لن تشهد تخفيف القيود حتى يونيو.

وقال دي بلاسيو خلال إيجازه اليومي لفيروس كورونا: "أعتقد أنه من الإنصاف أن نقول أننا في يونيو القادم سنكون قادرين على إجراء بعض التغييرات الحقيقية إذا تمكنا من مواصلة تقدمنا".

وأضاف أنه "على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى أن مدينة نيويورك متقدمة على الفيروس، إلا أنه قلق من أن رفع القيود في وقت قريب جدا سيترك، أثرا سلبيا".

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 18.. عشماوى يخطط لعملية جديدة فى الفرافرة

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2020.. أرقام الجلوس emis.gov.eg

وزير التعليم يكشف أول مدرسة انتهت من تسليم أبحاث الطلاب

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

مجموعة طلعت مصطفى تبدأ توزيع 182.5 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

يابانيون يحذرون من الإجهاد الحرارى الناجم عن ارتداء الأقنعة في الصيف

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

منة عرفة تتحدى رامز جلال فى برنامج رامز مجنون رسمى 2020 (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

«تنمية الإبداع والتفكير المنطقي عند التلاميذ» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

وزيرة الثقافة تستعرض التجربة الإبداعية المصرية في مواجهة كورونا

«قهوة الصحافة».. زاوية نظر جديدة لأحوال صاحبة الجلالة

صدور طبعة رابعة من «الفاروق عمر» لـ عبدالرحمن الشرقاوي