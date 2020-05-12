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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صلاح عبدالله يعرف حقيقة هروب نجليه فى «اثنين فى الصندوق»

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:08 ص
مسلسل 2 فى الصندوق
مسلسل 2 فى الصندوق
محمد مجدي
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تبدأ أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "اثنين في الصندوق"، بمحاولة أوس أوس وحمدي المرغني إيجاد فرصة عمل بالمغرب، إلى أن يجدوا رجلًا عجوزًا يتحدث معهم حول إمكانية إيجاد فرصة عمل لهما.

ويعرض عليهما الرجل العجوز "جيلاني" العمل كسائقي تروسيكل، على أن يبدأ الاثنين العمل منذ صباح باكر، ليقوموا بالقبول على الفور، من أجل إيجاد أموال للعيش في المغرب خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، أرسل بيومي فؤاد رجاله إلى المغرب للإتيان بأوس أوس والمرغني، حتى يخبرهما بأنه والدهما، الإ أنهما علما بأن هناك رجال تحاول الوصول إليهما، ليقوما بالهرب من الديسكو خلال عملهم مع "لي لي" رحاب الجمل، ليعلم ذلك بيومي فؤاد ويقوم بتعنيف رجاله، ويقرر التحدث مع سفير دولة المغرب للإتيان بهما في سرية تامة.

ويفاجأ حجاج عبد العظيم بأن ابنته "نونا" نهى عابدين، تحاول الهرب من منزله، ليقرر بأنها لن تخرج إلى الشارع مرة أخرى، ويؤكد لها بأنها سوف تتزوج "برعي" في أقرب وقت.

وتعلم "لي لي" بأن هناك رجال أتوا إلى الديسكو للبحث عن الاثنين، كما تعلم بعد ذلك بأنهما قاما بضرب "باسبورات" للحضور إلى المغرب، لتأمر رجالها بالبحث عنهما.

ويعين حجاج عبد العظيم، رئيسًا لرابطة الزبالين، بعد تنازل صلاح عبدالله عن الرابطة، بسبب المشاكل التي حدثت له مؤخرًا، خاصة بعدما علم أن أولاده سيذهبون إلى رجلا آخر، بعدما وجدهما في الشارع من 25 عامًا.

ويعلم صلاح عبدالله، بأن نجليه قد هربا إلى المغرب، بسبب قضية المخدرات، ليقوم بإبلاغ بيومي فؤاد عن ذلك، ويقول لهم بأنهما بخير وتم القبض على تجار المخدرات الأصليين.

ويأتي لـ"كرملة" هايدي يوسف، عريس جديد يعمل طبيب بيطري، الإ أنها تعترض على ذلك تمامًا، وتدخل في نوبة بكاء شديدة، بسبب حبها لأوس أوس.

ويقع بيومي فؤاد في غرام "لي لي" رحاب الجمل، ويأتي لها بأكثر من هدية، ويطلب منها أن تساعده في الإتيان بولديه، اللذين فعلا حادثة كبيرة في العمل الخاص بهم في المغرب، ليقوما بالهرب من مكان الحادث بعد طلبه لرقم كبير بالنسبالهم.

المسلسل من بطولة حمدي المرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، وصلاح عبدالله وحجاج عبد العظيم، محمود عبدالغفار، رحاب الجمل، وأحمد عبدالله محمود وإنتصار وهو من إخراج محمد مصطفى وتأليف لؤي السيد.

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