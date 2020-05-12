مفاجأة صادمة.. علماء يكشفون 10 أنواع جديدة لفيروس كورونا

كشف الدكتور طلال نصولي، مدير مركز دراسات المناعة بواشنطن، تفاصيل جديدة بشأن فيروس كورونا، قائلًا: «إن المصاب بفيروس كورونا والذي يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ستكون نسبة تعرضه للوفاة 80%».وشدد مدير مركز دراسات المناعة بواشنطن خلال لقاء خاص عبر «سكايب» ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «extra news»، مساء الإثنين، على ضرورة عدم مغادرة الناس منازلهم إلا للضرورة، بالإضافة إلى ضرورة الإكثار من غسل الأيدي، محذرًا من وجود موجة ثانية من فيروس كورونا.وأوضح مدير مركز دراسات المناعة بواشنطن، أن فيروس كورونا يصيب كل الأعمار، لافتًا إلى أن إحدى الدراسات أوضحت مؤخرًا أن هناك 10 أنواع من فيروس «كوفيد 19»، منهم أنواع ضعيفة، ومتوسطة، وعنيفة تؤدي إلى الوفاة.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى أمس.وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيًا.وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الإثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.