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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الفتوة» الحلقة 19.. عزمى أبو شديد يرفض زواج ليل من الجبالى

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:02 ص
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
حسين الجندي
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جمعت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الفتوة" مشهد بين "حورية" الفنانة أنغام سالوسة وابنها "حسن الجبالي" الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال، حول من الفتوة الجديد في الجمالية بعد وفاة المعلم صابر أبو شديد، لتطلب منه "حورية" أن يبتعد عن فكرة أن يكون الفتوة الجديد، بينما سألته عن قتلة المعلم صابر أبو شديد، ويرد عليها بأنه لا يعرفهم.

وجمع مشهد بين سيد اللبان، فتوة المدبح الفنان رياض الخولي، وعزمي أبو شديد الفنان أحمد صلاح حسني، حول هجوم عدد من الرجال على أهل الجمالية ومن ضمنهم أحد أقارب سيد اللبان الذي احتجزه عزمي أبو شديد، حيث طلب فتوة المدبح أن يعود جعفر قريبه إلي المدبح مرة أخرى، وأن يأتي له سليما.

وكشف حسن الجبالي لشقيقته زينب الشخصية التي تقدمها الفنانة مها نصار عن الوصية التي كتبها والدها الفتوة أحمد الجبالي الشخصية التي يقدمها الفنان فتحي عبد الوهاب، حيث قال لها: "اندهي نورا تقرهالك ومش عارف أعمل إيه مع أمك".

واستكملت الحلقة بين كل من الشيخ مبروك الفنان أحمد خالد صالح وشكر الفنانة هنادي هاني مهنا، حول العريس الذي يريد أن يتزوج شكر وهي ترفضه، حيث أكد لها أنه سوف يذهب إلى والدتها للحديث معها حول الزواج ويؤكد لها أنه لا يتركها نهائيا، فيما طلبت منه الهروب من الجمالية وهو ما رفضه الشيخ مبروك رافضا الفكرة من الأساس، وأكد أنه سوف يتحدث مع الست عزيزة والدتها، الشخصية التي تقدمها الفنانة أحلام الجريتلي وهو ما حدث بالفعل لتقوم بطرده من المنزل نهائيا.

وضمن الحلقة جمع مشهد بين كل من "ليل" الفنانة مي عمر وشقيقها من أبيها عزمي أبو شديد الفنان احمد صلاح حسني؛ بخصوص وفاة والدتها أحباب، مؤكدة أنها لن تترك حقها من حسيبة والدته، وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة عايدة رياض، بينما أكد لها أنها لن تتزوج حسن الجبالي نهائيا قائلا لها: "لو حسن الجبالي آخر راجل في الجمالية مش هتتجوزيه".

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