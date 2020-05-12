السودان: 161 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 1526 حالة

أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة، واحدة منها في الخرطوم، واثنتان في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، وواحدة في النيل الأبيض (وسط).وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان - أن، الحالات الجديدة سُجلت منها ١٠٠ في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ١١ ولاية.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٥٢٦ حالة، بينها ٧٤ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٦١ شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.