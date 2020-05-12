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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يقطع مؤتمره بعد خلاف مع الصحفيين أمام البيت الأبيض

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي أمام البيت الأبيض وغادر المكان، بعد خلاف حاد مع الصحفيين الذين وجهوا له اتهامات تتعلق بجائحة كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال ترامب، خلال المؤتمر، إن الولايات المتحدة تقوم بإجراء الفحوصات على فيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى، لكن الصحفيين طرحوا أسئلة لم تعجب الرئيس، فرد عليهم بإجابات حادة.

وقال لأحدهم: "أنا أفهمك تماما، أفضل مما أنت فاهم لنفسك".

وبعد ذلك سُئل ترامب عن سبب استمراره في الحديث عن عدد الاختبارات في ما يتعلق بكورونا في الولايات المتحدة، بينما تستمر الوفيات، فرد بحدة: "لا تسألوني.. اسألوا الصين"، ووصف الرئيس الأمريكي السؤال بـ"القبيح" ما أثار غضب الصحفية التي وجهت له السؤال.

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