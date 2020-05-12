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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مجموعة طلعت مصطفى تبدأ توزيع 182.5 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:39 ص
رجل الأعمال هشام
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
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تبدأ مجموعة طلعت مصطفى القابضة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 182.5 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 2019، من خلال كوبون نقدي بقيمة 0.088 جنيه للسهم، وذلك لحاملي السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الإثنين، من خلال قسطين متساويين بقيمة 0.044 جينه لكل كوبون.

وحددت مجموعة طلعت مصطفى، مواعيد الصرف للكوبون رقم 7؛ إذ يتم صرف القسط الأول اعتباراً من 14 مايو الجاري، ويتم صرف الثاني اعتباراً من يوم 15 يوليو المقبل.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت 11.7 مليار جنيه خلال عام 2019، مقابل 10.9 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة نمو 7%، وبلغ مجمل الربح المجمع 4.51 مليار جنيه في عام 2019 مقابل 4.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 11%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.87 مليار جنيه في عام 2019 مقابل 1.70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 10%.

وحققت المجموعة صافي الربح المستقل دون نتائج أعمال الشركة التابعة عام 2019 حوالي 471 مليون جنيه مقارنة بحوالي 309 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 52%، كما بلغ رصيد الوحدات المباعة، ولم يتم تسليمها للعملاء تقريبًا مبلغ وقدره 49.5 مليار جنيه مقابل 41.7 مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وهو ما يعكس أثر الزيادة في المبيعات التي تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة خلال الفترة الماضية، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقا للجدول الزمني خلال الفترة من 2020 حتى 2023.


وأقر المساهون في الجمعية العمومية السنوية، يوم 29 مارس الماضي، توزيع 500 مليون جنيه أرباحًا مقسمة إلى 182.5 مليون جنيه توزيعات نقدية على المساهمين بواقع كوبون نقدي 0.088 جنيه للسهم على أن يتم التوزيع على قسطين، فيما وزعت باقى الأرباح بين 5% للاحتياطي القانوني، وحصة العاملين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، على تعديل كل من المادة 19، المادة 45 من النظام الأساسي للشركة.

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