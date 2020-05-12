416 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا ووفاة 17

أعلنت أوكرانيا تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 15648.وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، في نسختها الإنجليزية، إنه وفقًا لبيانات جهاز رصد ومراقبة انتشار الفيروس التابع لمجلس الدفاع والأمن الأوكراني فقد توفي 17 شخصًا بمرض (كوفيد-19) الذي يُسببه الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ بينما تعافى 228 في المُدة ذاتها.وسجلت 66 من الإصابات الجديدة في مدينة كييف التي لم تُسَجل بها كذلك أي وفاة أو حالة تعاف خلال المُدة المذكورة، ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.