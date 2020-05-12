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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:09 ص
مواقيت القطارات..
مواقيت القطارات.. مواعيد قطارات اليوم
هبه محمد
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يعرض موقع " الدستور" مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء 12-5-2020، وسط فرض حظر التجوال، وتستمر الدولة في تقديم الإجراءات الاحترازية للمواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

 وكانت أعلنت هئية السكك الحديد مؤخرًا عن تقديم خدمات جديدة للمواطنين والعمل على راحة الأهالي، وذلك بعد قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزير النقل كامل الوزير، وتمتلك مصر 705 محطات سكة الحديد ومن بينهما 59 مركزية و60 متوسطة و564 صغيرة.

مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء


مواعيد قطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-5-2020

قطار رقم 1205 مختلط:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 مميز:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد قطارات القاهرة اليوم الثلاثاء 12-5-2020


يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

3002 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.

3004 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص وتصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.

2006 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م وتصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.

988 أكسبريس مكيف: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م وتصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.

88 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م وتصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

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