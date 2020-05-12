مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء 12-5-2020

وكانت أعلنت هئية السكك الحديد مؤخرًا عن تقديم خدمات جديدة للمواطنين والعمل على راحة الأهالي، وذلك بعد قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزير النقل كامل الوزير، وتمتلك مصر 705 محطات سكة الحديد ومن بينهما 59 مركزية و60 متوسطة و564 صغيرة.

مواعيد قطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-5-2020



مواعيد قطارات القاهرة اليوم الثلاثاء 12-5-2020

قطار رقم 1205 مختلط:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.قطار رقم 903 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.قطار رقم 7 مميز:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.قطار رقم 905 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.قطار رقم 901 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.3002 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.3004 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص وتصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.2006 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م وتصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.988 أكسبريس مكيف: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م وتصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.88 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م وتصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.