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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مرتضى منصور يكشف تفاصيل وفاة مهندس فى نادى الزمالك بسبب فيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:23 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
سناء إسماعيل
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كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تفاصيل وفاة مهندس بالنادي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مرتضى منصور إن المهندس هو موظف بالنادي وتوفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه اتخد قرار إغلاق النادي مبكرًا وشعر بمدى المسئولية وتم إغلاق النادي.

وأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «منذ 14 يومًا وصل خبر من خارج النادي بوفاة مهندس زراعي يعمل بالزمالك ومدير الشئون الإدارية علم بالواقعة ولم يبلغ، ومنعت دخول كل من يعمل في قطاع الزراعة وهم 25 فردًا وتم عمل مسح لجميع المخالطين ولو تم الإبلاغ من اليوم الأول لكان علاجه أسهل فهو وباء وليس سبة».

وأوضح أنه قرر فصل المدير الإداري بسبب عدم الإبلاغ عن الإصابة ولا يوجد أي خوف في النادي فالتعقيم تم بصورة جيدة، مازحًا: «المستشار أحمد جلال إبراهيم هو المرعوب الوحيد في بيته».

وأكد رئيس نادي الزمالك أن صفحته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تعرضت للاختراق اليوم الإثنين على يد هاكرز محترف، متابعًا: «سرقة صفحتي من هاكرز في كندا والقطري أبو سنيدة أرسل لي رسالة اعترف فيها بأنه المسئول عن السرقة».

وأوضح أن ما يحدث معه بسبب دفاعه عن الدولة المصرية وكل من يدافع عنها يتعرض لهجوم، مؤكدًا تقدمه ببلاغ ضد أبو سنيدة و10 مصريين.

وعن عودة الدوري المصري، قال إن السائد عدم الالتزام بين الشعب المصري بخلاف إنجلترا وألمانيا، وأتمنى إعلان موعد عودة الدوري بدلًا من الضبابية من جانب اللجنة الخماسية ولابد من ضمانات لعودة الدوري حتى لا تحدث أزمة.

واقترح مرتضى منصور تطبيق حظر تجول كامل لخامس يوم العيد، مؤكدًا تقدمه بالاقتراح رسميًا، كما أعلن أنه تم رفع العقوبة عن طارق حامد لاعب الفريق، بعد ظهوره مع رامز جلال، قائلا: «رفعنا العقوبة لآنه خد حقه».

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