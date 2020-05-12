رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-5-2020 فى القاهرة والمحافظات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:51 ص
مواقيت الصلاة -مواعيد
مواقيت الصلاة -مواعيد الصلاة فى المحافظات
أحمد عاشور
طباعة
يقدم لكم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-5-2020، الموافق 19 رمضان، في القاهرة وجميع المحافظات، حيث يبحث جميع المسلمين بشكل دائم عن مواعيد الصلاة لأداء الفريضه فى وقتها.

الصلاة هي عماد الدين، وأحد أركان الإسلام الخمسة والتي يسأل عنها في يوم القيامة، ويبحث المسلمون خلال أيام شهر رمضان المبارك، عن مواعيد الصلاة، وذلك من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"؛ لمعرفة موعد الإفطار والإمساك وصلاة الفجر.


كيفية معرفة تحديد القبلة في الأماكن المختلفة

قال الله تعالي «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»، (سورة البقرة: الآية 144).

يبحث الكثير من المسلمين في جميع انحاء العالم عند الدخول إلى أماكن جديدة عن اتجاهات القبلة وذلك قبل مواقيت الصلاة، وذلك عند مغادرة بلادهم إلى بلاد أخرى، حيث لا تصح الصلاة إلا بمعرفة اتجاه القبلة الصحيحة.

حيث يمكن إيجاد القبلة عن طريق استخدام البوصلة أو توجيه الأذن اليسرى باتجاه مشرق الشمس وبعدها الانحراف قليلا جهة الشرق ويصبح ذلك هو الاتجاه الصحيح للقبلة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-5-2020

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة
الفجر 3:25 ص
الشروق 5:03 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28 م
المغرب 6:40 م
العشاء 8:07 م


مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

الفجر 3:26 ص
الشروق 5:06 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 3:36 م
المغرب 6:47 م
العشاء 8:16 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة المنصورة

الفجر 3:21 ص
الشروق 5:01 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:30 م
المغرب 6:41 م
العشاء 8:10 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

الفجر 3:36 ص
الشروق 5:07 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:09 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:44 م

طنطا

الفجر 3:23 ص
الشروق 5:03 ص
الظهر 11:53 ص
العصر 3:31 م
المغرب 6:43 م
العشاء 8:11 م

قنا

الفجر 3:31 ص
الشروق 5:04 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:15 م
المغرب 6:27 م
العشاء 7:50 م

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أنه لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا فرق في ذلك بين صلاة الجمعة أو الصلوات الخمس أو صلاة التراويح".

موضوعات متعلقة

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

هيفاء وهبى تسبّ مدير أعمالها السابق وتصفه بـ«أثنى الأسد»

مجموعة طلعت مصطفى تبدأ توزيع 182.5 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

يابانيون يحذرون من الإجهاد الحرارى الناجم عن ارتداء الأقنعة في الصيف

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

أبرزهم أمير تاج السر.. 20 مبدعًا يشاركون فى «اقرأ معانا» قريبًا

«تنمية الإبداع والتفكير المنطقي عند التلاميذ» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

وزيرة الثقافة تستعرض التجربة الإبداعية المصرية في مواجهة كورونا

«قهوة الصحافة».. زاوية نظر جديدة لأحوال صاحبة الجلالة