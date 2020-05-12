مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-5-2020 فى القاهرة والمحافظات

19 رمضان،

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-5-2020

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

الفجر 3:25 ص

الشروق 5:03 ص

الظهر 11:51 ص

العصر 3:28 م

المغرب 6:40 م

العشاء 8:07 م





مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية



الفجر 3:26 ص

الشروق 5:06 ص

الظهر 11:56 ص

العصر 3:36 م

المغرب 6:47 م

العشاء 8:16 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة المنصورة



الفجر 3:21 ص

الشروق 5:01 ص

الظهر 11:51 ص

العصر 3:30 م

المغرب 6:41 م

العشاء 8:10 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان



الفجر 3:36 ص

الشروق 5:07 ص

الظهر 11:45 ص

العصر 3:09 م

المغرب 6:23 م

العشاء 7:44 م



طنطا



الفجر 3:23 ص

الشروق 5:03 ص

الظهر 11:53 ص

العصر 3:31 م

المغرب 6:43 م

العشاء 8:11 م



قنا



الفجر 3:31 ص

الشروق 5:04 ص

الظهر 11:45 ص

العصر 3:15 م

المغرب 6:27 م

العشاء 7:50 م



وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أنه لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا فرق في ذلك بين صلاة الجمعة أو الصلوات الخمس أو صلاة التراويح".



حيث يمكن إيجاد القبلة عن طريق استخدام البوصلة أو توجيه الأذن اليسرى باتجاه مشرق الشمس وبعدها الانحراف قليلا جهة الشرق ويصبح ذلك هو الاتجاه الصحيح للقبلة.