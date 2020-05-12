مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-5-2020 فى القاهرة والمحافظات
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:51 ص
أحمد عاشورطباعة
يقدم لكم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-5-2020، الموافق 19 رمضان، في القاهرة وجميع المحافظات، حيث يبحث جميع المسلمين بشكل دائم عن مواعيد الصلاة لأداء الفريضه فى وقتها.
الصلاة هي عماد الدين، وأحد أركان الإسلام الخمسة والتي يسأل عنها في يوم القيامة، ويبحث المسلمون خلال أيام شهر رمضان المبارك، عن مواعيد الصلاة، وذلك من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"؛ لمعرفة موعد الإفطار والإمساك وصلاة الفجر.
كيفية معرفة تحديد القبلة في الأماكن المختلفة
قال الله تعالي «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»، (سورة البقرة: الآية 144).
يبحث الكثير من المسلمين في جميع انحاء العالم عند الدخول إلى أماكن جديدة عن اتجاهات القبلة وذلك قبل مواقيت الصلاة، وذلك عند مغادرة بلادهم إلى بلاد أخرى، حيث لا تصح الصلاة إلا بمعرفة اتجاه القبلة الصحيحة.
الصلاة هي عماد الدين، وأحد أركان الإسلام الخمسة والتي يسأل عنها في يوم القيامة، ويبحث المسلمون خلال أيام شهر رمضان المبارك، عن مواعيد الصلاة، وذلك من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"؛ لمعرفة موعد الإفطار والإمساك وصلاة الفجر.
كيفية معرفة تحديد القبلة في الأماكن المختلفة
قال الله تعالي «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»، (سورة البقرة: الآية 144).
يبحث الكثير من المسلمين في جميع انحاء العالم عند الدخول إلى أماكن جديدة عن اتجاهات القبلة وذلك قبل مواقيت الصلاة، وذلك عند مغادرة بلادهم إلى بلاد أخرى، حيث لا تصح الصلاة إلا بمعرفة اتجاه القبلة الصحيحة.
حيث يمكن إيجاد القبلة عن طريق استخدام البوصلة أو توجيه الأذن اليسرى باتجاه مشرق الشمس وبعدها الانحراف قليلا جهة الشرق ويصبح ذلك هو الاتجاه الصحيح للقبلة.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-5-2020
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة
الفجر 3:25 ص
الشروق 5:03 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28 م
المغرب 6:40 م
العشاء 8:07 م
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
الفجر 3:26 ص
الشروق 5:06 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 3:36 م
المغرب 6:47 م
العشاء 8:16 م
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة المنصورة
الفجر 3:21 ص
الشروق 5:01 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:30 م
المغرب 6:41 م
العشاء 8:10 م
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان
الفجر 3:36 ص
الشروق 5:07 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:09 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:44 م
طنطا
الفجر 3:23 ص
الشروق 5:03 ص
الظهر 11:53 ص
العصر 3:31 م
المغرب 6:43 م
العشاء 8:11 م
قنا
الفجر 3:31 ص
الشروق 5:04 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:15 م
المغرب 6:27 م
العشاء 7:50 م
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أنه لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا فرق في ذلك بين صلاة الجمعة أو الصلوات الخمس أو صلاة التراويح".
الفجر 3:25 ص
الشروق 5:03 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28 م
المغرب 6:40 م
العشاء 8:07 م
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
الفجر 3:26 ص
الشروق 5:06 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 3:36 م
المغرب 6:47 م
العشاء 8:16 م
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة المنصورة
الفجر 3:21 ص
الشروق 5:01 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:30 م
المغرب 6:41 م
العشاء 8:10 م
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان
الفجر 3:36 ص
الشروق 5:07 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:09 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:44 م
طنطا
الفجر 3:23 ص
الشروق 5:03 ص
الظهر 11:53 ص
العصر 3:31 م
المغرب 6:43 م
العشاء 8:11 م
قنا
الفجر 3:31 ص
الشروق 5:04 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:15 م
المغرب 6:27 م
العشاء 7:50 م
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أنه لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا فرق في ذلك بين صلاة الجمعة أو الصلوات الخمس أو صلاة التراويح".