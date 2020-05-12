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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:52 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم
منة سالم
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يقدم لكم «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12- 5- 2020، حيث ه استقرارًا في سوق تداول العملات أمام الجنيه المصري حيث سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفق التحديثات الأخيرة لسعر صرف الريال فى البنوك المصرية والبنك المركزى المصري. 


و فيما يلي يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة المصرية:

سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية


الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الريال السعودي في فى البنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودى فى بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي فى بنك مصر 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع. 

السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وأستقر سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

وسجل الريال السعودي في مصر أبوظبى الإسلامى 4.06 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى

وجاء سعر الريال فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

الريال السعودي فى بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الريال في بنك المصرف المتحد 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

ووصل سعرالريال في بنك الإسكندرية الي 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودى فى بنك بلوم

واستقر سعر الريال في بنك بلوم علي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول

وجاء سعر الريال في بنك كريدى أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.


الريال السعودى فى بنك البركة

وسجل بنك البركة الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء و4.23 للبيع. 

جدير بالذكر أن الريال السعودي يصدر عن مؤسسة النقد العربى السعودي، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي، ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986. 

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