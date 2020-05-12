سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-5-2020 فى البنوك المصرية

حيث تحدد البورصات العالمية سعر الدولار بشكل يومي أو أكثر من مرة في اليوم، لتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة حيث إنها الأولى في العالم في الاقتصاد والاستيراد والتصدير وهي العملة الرسمية لمعظم دول العالم، ولذلك فيترقبها الكثيرون سواءا كانوا مستثمرين أو تجار أو مواطنين عاديين ممن اغتربوا عن بلادهم من أجل لقمة العيش.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-5-2020

وبلغ السعر في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع.بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.بنك قناة السويس بلغ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.الجدير بالذكر أن الطلب المقدم من الحكومة المصرية بشأن الحصول على تمويل سريع من الصندوق تمت مناقشته من جانب مجلس مديري صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، ويأتي ذلك بعد أن أعلن الصندوق عن موافقة مبدئية على الطلب، وأشاد بتحسن الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، واستقرار المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، رغم عدم استقرار الأوضاع عالميًا.وأعلن البنك المركزي في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8% وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.وقد واجه الدولار في نهاية عام 2007 وبداية 2008 ووصل إلى أدنى مستوياته في التاريخ وذلك بسبب الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري حيث سجل اليورو مستوى قياسي أمام الدولار في شهر مارس وصل إلى 1.60 وسجل الجنيه الأسترليني أكثر من 2 دولار وهبط الدولار دون الفرنك السويسري لأول مرة في التاريخ ووصل الدولار إلى أدنى مستوياته في 13 عاما أمام الين الياباني دون 97 ين وهبط أيضا أمام غالبية العملات العالمية.