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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:56 ص
رابط بوابة الثانوية
رابط بوابة الثانوية العامة 2020
أحمد عوض
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ننشر رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov حيث يبحث كثير من الطلاب والطالبات عن أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم، عن إمكانية استعلام الطلاب المتقدمين لإجراء اختبارات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي2019-2020، وذلك من خلال الموقع الإلكترونيّ الرسمي للوزارة، وذلك على أن يبدأ الموقع من يوم الإثنين 11 مايو 2020، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، للاستعداد في بدء الاختبارات، وكذلك الحفاظ على سلامة الطلاب في الظروف الاستثنائيّة التي تمر بها البلاد.

رابط بوابة الثانوية العامة 2020

تصدرت موقع البوابة الخاصة بمرحلة الثانوية تريند جوجل وذلك فور الإعلان الرسمي عن بدأ طرح الأرقام الخاصة بجلوس كل طالب، فيمكن للطلاب الاستعلام عن الأرقام من خلال الرابط التالي: emis.gov.eg.

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أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام اختبارات الثانوية العامة، يجب على كافة لجان النظام بعمل بآليات، لابد من المدارس تشكل لجان لتسليم بطاقات الأرقام في فناء المدرسة، لا يسمح بوجود غير فرد واحد لاستلام رقم الجلوس، يجب الحفاظ على الاحتياطيات الوقائية كارتداء الكمامات والقفازات.

thanwya emis gov

بوابة الثانوية العامة 2020، في حال إذا لم يتمكن أي طالب من أخذ أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي من البوابة الخاصة بخدمات الثانوية "thanwya emis gov"، من الممكن التوجه إلى المدارس لتسلم البطاقات المتعلّقة بالأرقام، من يوم الثلاثاء 12 مايو 2020.

أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي

تعد الأرقام الخاصة بكل طالب "رقم الجلوس"، هي بمثابة "كود الطالب"، في حال مواجهة الطلاب التعليم عن بعد، فأكد الدكتور رضا حجازي، على ضرورة التزام كافة المدارس بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من قبل مجلس الوزراء 16/3/2020، والذي يعني تنظيم المعلمين بالتداول بأي حالات كما ذكر في القرار.

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