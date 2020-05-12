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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:53 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم
وسام عطية
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يبحث الكثير من المستثمرون حول أسعار العملات المختلفة التي تخص تجارتهم في مصر وخارجها ويأتي ذلك لتحديات العالم الآن في ظل الظروف المتغيرة بشكل جزري يوميًا وذلك بسبب وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي يتصدر العالم كله ويتحكم في البشر بمختلف فئاتهم فتأتي العملات لتختلف بعض الشئ يوم تلو الأخر.

وفي السطور القادمة تنشر "الدستور" أسعار العملات المختلفه اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020:

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم

البنك الاهلي المصري

شراء - بيع

الدولار الامريكي 15.68 - 15.78

اليورو 16.95 - 17.12

الجنيه الإسترليني 19.36 - 19.62

فرنسك سويسري 16.11 - 16.26

الدينار الكويتي 49.47 - 51.09

الريال السعودي 4.10 - 4.20

درهم الإمارات 4.25 - 4.29

بنك الإسكان والتعمير

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.70 - 15.80

جنيه إسترليني 19.34 - 19.65

دينار كويتي 48.20 - 50.83

ريال سعودي 4.08 - 4.20

درهم الإمارات 4.19 - 4.29

اليورو 16.94 - 17.20

بنك عودة

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.7 - 15.8

اليورو 16.9 - 17.14

الجنية الإسترليني 19.45 - 19.65

ريال سعودي 4.17 - 4.20

دينار كويتي 50.79 - 51.22

درهم الإمارات 4.27 - 4.30

بنك مصر

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.68 - 15.78

يورو 16.96 - 17.12

جنيه إسترليني 19.43 - 19.62

فرنك سويسري 16.12 - 16.26

كرون دنماركي 2.27 - 2.29

دينار كويتي 49.76 - 51.09

ريال سعودي 4.102 - 4.19

أسعار العملات الأجنبية في بنك الإسكندرية

شراء - بيع

الدولار أمريكي 15.69 - 15.79

يورو 16.95 - 17.13

جنيه إسترليني 19.42 - 19.63

ريال سعودي 4.10 - 4.20

دينار كويتي 48.41 - 51.03

درهم إماراتي 4.21 - 4.29

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي توسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة والتصنيع الزراعي بإضافة قطاع المقاولات بمساندته بالتفكير في إضافته لمباردة الـ 100 مليار جنيه يأتي ذلك خلال اجتماع المركزي المقبل لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة وذلك لتدعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد91-) الذي اجتاح الاقتصاد العالم والمصري بالأخص.

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