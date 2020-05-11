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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الغربية: بائعة الملابس دخلت خلسة لمستشفى أبيار

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:57 م
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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علق الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة لبائعة ملابس قامت باقتحام المدخل الخارجي لمستشفى أبيار المركزي فى مكان انتظار المرافقين للمرضى.

وذكر أنه، بفحص الموضوع تبين دخول البائعة لمكان انتظار مرافقي مرضى الغسيل الكلوي خلسة وقيامها بعرض الملابس على المرافقين، فتم استدعاء أمن المستشفى لأصطحابها خارج المستشفى بعد محاولة التمريض إقناعها بالخروج، حيث لم يستغرق وجودها سوى دقائق معدودة.

وتابع أنه، تم إحالة مسئولي الأمن بالمستشفى للتحقيق، وأن مستشفى أبيار المركزي تستقبل حاليًا جميع مرضى الغسيل الكلوي فى مركز كفر الزيات بعد تجهيز البنية الأساسية للمستشفى من محطات معالجة المياه ومخارج كهرباء ووصلات مياه وصرف وقوة بشرية في فترة وجيزة بعد تحويل مستشفى كفر الزيات العام الى مستشفى عزل لمرضى كورونا، كما تم تشغيل العناية المركزة لأول مرة وتشغيل الحضانات والعمليات بكامل طاقتها وتشغيل الطوارئ على مدار الساعة.

وأعرب وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن استيائه الشديد من تداول مقطع فيديو يوضح تجمع بعض الممرضات حول إحدى البائعات أثناء قيامها بعرض بضاعة داخل مستشفى ابيار بكفر الزيات على غير الحقيقة.

ويهيب وكيل وزارة الصحة بالغربية بالجميع ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بمؤازرة العاملين بالقطاع الصحي في هذه المرحلة الاستثنائية للخروج من أزمة فيروس كورونا.

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