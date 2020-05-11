«صوت الشعب» يوجه الشكر لممرضات مصر فى مواجهة كورونا

وجه المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب "صوت الشعب"، الشكر والتحية والتهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة للبلاد إلى ممرضات مصر، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو من كل عام، مؤكدا على أن أطقم التمريض قدموا ويقدمون ملحمة وطنية رائعة جسدت أسمى معاني الانتماء والولاء والتضحية لمصرنا الحبيبة في أزمة فيروس كورونا المستجد.وأضاف البراوي، في تصريحات صحفية، أن الممرضات مع الأطباء هم خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس الخطير الذي ضرب العالم كله، ورغم أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، إلا انهم اختاروا بإرادة حقيقية نابعة من إيمانهم الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية وتقديرهم الكبير للتحديات الجسام التي تواجهها مصر أن يكونوا في مقدمة الصفوف في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن، وهذا واجب وطني لا يقل عن الأبطال الذين يطهرون الوطن من الإرهاب الأسود.وأشار رئيس حزب "صوت الشعب" إلى أن قيادات وأعضاء وأمناء الحزب في كافة المحافظات يجددون العهد والوعد بدعم ومساندة الطواقم الطبية في حربهم الشريفة لمجابهة فيروس كورونا.