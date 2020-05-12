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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ريم سامى تثبت موهبتها فى «البرنس» وتفوز برهان شقيقها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:27 ص
ريم سامي
ريم سامي
أحمد عارف
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الفنانة الشابة ريم سامي من الوجوه التي ظهرت منذ عاميين مع المخرجة منال الصيفي في مسلسل " للحب فرصة أخيرة" أمام النجمة داليا البحيري ورغم صغر الدور وأنها التجربة الأولى في التمثيل؛ الجمهور استقبلها بعد أداء تمثيلي جيد وحضور لافت بشخصية "منى" في المسلسل ولم يعلم أنها شقيقة مخرج كبير وأنها أرادت أن تستغل موهبتها بعيدًا عنه ولم تفكر في طرق الباب الأسهل ودخول المجال من منتصف الطريق من بوابة شقيقها.

موهبة ريم سامي تظهر في مسلسل البرنس

ريم سامي قدمت شخصية جديدة ومختلفة من خلال " البرنس " وكانت أكثر نضجًا، خاصة أن مسلسل " البرنس " كل طاقم العمل كان أكثر شراسة تمثيلية بداية من شخصية رضوان وأخواته "زاهر وإدوارد ورحاب الجمل وروجينا وداش" وأيضًا ضيوف الشرف مثل أحمد ماجد في شخصية وكيل النيابة.

لكن لدينا شماعة تطلق عليها الواسطة؛ وأحيانا هناك من ينتقدون أعمالاً لم يشاهدوها لمجرد السمع فقط أو الحكم من خلال البرومو الدعائي.. هكذا اعتادنا أن نرى خلال السنوات الماضية.

ما المانع أن يختار المخرج موهبة جديدة خاصة وأن كانت من أهل بيته اليس هو أحق وأولى أن يسهل عليها مشقة الطريق؛ خاصة وأن كانت موهبة حقيقية وتستحق التقديم.

أثبتت ريم سامي خلال الحلقات الأولى من البرنس موهبتها ولكنها عانت من هجوم البعض منذ ظهورها الأول بأنها شقيقة المخرج ولا تعلم أن هذا الوصف من سوء الحظ أو حسنه لكن بعد عرض أكثر من نصف المسلسل فاز المخرج محمد سامي بالرهان مثلما فازت هي بإشادة الجمهور.

نفس الموقف مرت به الفنانة مي عمر عندما نجحت في شخصية شهد في الأسطورة لكنها نجحت قبل الأسطورة وبعده وحتى الآن مستمرة بجني ثمار النجاح مع المخرج حسين المنباوي والفنان ياسر جلال في شخصية ليل داخل مسلسل "الفتوة".

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