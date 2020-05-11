25 مايو.. الكنيسة تحتفل بعيد سيامة الأنبا موسى أسقفًا للشباب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 25 مايو، بمرور 40 عامًا على سيامة الأنبا موسى أسقفًا عامًا للشباب، والذي يطلق عليه "محبوب الشباب" من قبل شباب الكنيسة القبطية.والأنبا موسى ولد في مدينة أسيوط في نوفمبر عام 1938، والتحق بكلية الطب حتى تخرج عام 1960، وقام أسقف الشباب بالخدمة في عدة كنائس بالقاهرة ثم خدم الشباب في بني سويف في عام 1963.وسيم الأنبا موسى كاهنًا في 4 يونيو عام 1976، وتصدر له مؤلفات سنوية خاصةً في عيدي القيامة والميلاد.ومنذ عهد البابا شنوده الثالث البطريرك رقم 117 الراحل كان الأنبا موسى يخدم في عدة لجان في المجمع المقدس، حيث خدم بلجنة سكرتارية المجمع المقدس ولجنة الرعاية والخدمة ولجنة الإيمان والتعليم والتشريع.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار 50 يومًا متتاليًا بفترة الخماسين المقدسة، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هي الفترة الزمنية التي تعقب عيد القيامة المجيد والذي احتفل به الأقباط في 19 أبريل الماضي.