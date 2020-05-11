«الإحصاء»: معدل وفيات كورونا غير مقلق ولا يتعدى 1%

أكد عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل وفيات فيروس كورونا بالمحافظات غير مثير للقلق، ولا يمثل خطورة فى المرحلة الحالية مقارنة بعدد الوفيات عمومًا والمعدلات المسجلة عالميًا.وقال شرف الدين، في تصريح لـ"الدستور"، إن متوسط حالات الوفاة يوميًا بين المصريين يتراوح بين 1450 و1500 حالة يوميًا فى المعتاد، في حين لا تتعدى معدلات الوفاة بسبب "كوفيد- 19" الـ1% من إجمالى الوفيات فى مصر، بمعدل يتراوح فى المتوسط بين 12 و20 حالة.ولفت مسئول الإحصاء، إلى أن معدلات الوفاة بين محافظات الجمهورية متوازنة وليست مرتفعة بشكل لافت داخل محافظة عن أخرى، موضحًا أن ارتفاع عدد حالات الوفاة عمومًا بمحافظات القاهرة الكبرى نتيجة تركز المستشفيات الكبرى بها كالقصر العينى وتوافد المواطنين من مختلف المحافظات عليها لتلقى العلاج، وبالتالى فأى حالة وفاة يتم تسجيلها بناءً على مكانها وليس محل الإقامة.كما كشف عن تراجع أعداد الوفيات فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من عام 2020 عن العام الماضى، رغم ظهور وباء كورونا، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات خلال شهر مارس الماضى تراجع إلى 48 ألفا مقابل 55.5 ألف حالة خلال الشهر نفسه من العام السابق، كما تراجعت الوفيات خلال أبريل الماضى من ٤٣.٣ ألف حالة ل42.1 ألف حالة.