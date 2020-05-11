إيبارشية ملوي تعقد اجتماع دراسة الكتاب المقدس «أون لاين»

نظمت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، اجتماع «عمانوئيل» لدراسة الكتاب المقدس عبر تقنية البث المباشر دون حضور.ويهدف اجتماع عمانوئيل بإيبارشية ملوي بالمنيا، إلى دراسة الكتاب المقدس بالعهد القديم وتفسيراته وتقديمها بشكل مبسط إلى الأقباط عبر الاجتماع الأسبوعي، الذي كان يعقد أسبوعيًا بمقر المطرانية ببالكنيسة المرقسية بملوي، ونظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا يبث أسبوعيًا «أون لاين».