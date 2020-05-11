كريمة يكشف مصير صلاة العيد في ظل جائحة كورونا

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جمهور العلماء اتفق على أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وسلم.وأضاف خلال حواره ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن صلاة العيد يمكن أن تصلى فرادى للضرورة، موضحًا أنه في ظل جائحة فيروس كورونا، تصلى بعد شروق الشمس بثلث ساعة فردًا، كوننا في ضرورة ونتبع إجراءات احترازية تهدف إلى حماية صحة المواطنين.ووجه رسالة للداعين إلى إقامة صلاة العيد فى جماعة، قائلًا: «هذه مخالفة لولى الأمر الذى تعد طاعته واجبة، وحفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية».وأشار إلى أن أزمة الخطاب الإسلامي هو الجهل بأحكام الدين في الكتاب والسنة، مردفا: «طالما هناك إجماع بأن هناك علة للمنع وتهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين لماذا يقوم البعض بمخالفة ذلك؟.نحن الآن بنطبق قاعدة المصلحة ما يدعون إليه مزايدة بالدين».وأكد أن صلاة التراويح تصلى فردًا فى المنازل وغيرها وأن المسجد ليس شرطًا، فضلًا عن أنها سنة وليست فرضا، مشددًا على أن الداعين إلى صلاة التراويح فى جماعة تعد مزايدة وتنطعا بالدين تتسبب فى إلحاق الأذى بالمواطنين.وعلق كريمة على الاعتكاف فى ظل أزمة فيروس كورونا وغلق المساجد، قائلًا: «طالما أن المساجد مغلقة فلا يوجد اعتكاف كون لا يصح الاعتكاف إلا فى المساجد».