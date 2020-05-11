ترامب يوضح حقيقة إصابة نائبه مايك بنس بكورونا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أن نائبه مايك بنس، أجرى اختبار فيروس كورونا "كوفيد- 19"، يومي الأحد والإثنين، والنتائج جاءت سلبية، ولم يصب بالمرض.وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له، اليوم، من البيت الأبيض بشأن مستجدات أزمة فيروس كورونا، إنه سيتم فتح الولايات المتحدة خلال الـ30 يوما المقبلة، وذلك بعد أسابيع من الغلق تسببت في تأثر الاقتصاد بشكل كبير وزيادة معدلات البطالة.وعلى جانب آخر استبعد ترامب، في كلمته، إعادة التفاوض على الاتفاق التجاري مع الصين، مشيرا إلى أنه لا يشجع القيام بمثل هذا الأمر.يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق عن إلزام جميع موظفي البيت الأبيض والعاملين بارتداء كمامات الوجه واتخاذ كافة التدابير الاحتياطية لمواجهة كورونا، بعد إصابة مساعدين ومقربين من ترامب ونائبه بنس، بكورونا، بجانب إصابة أكثر من 10 أفراد من أفراد الأمن المكلفين بحماية البيت الأبيض والعاملين فيه.