رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يوضح حقيقة إصابة نائبه مايك بنس بكورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:16 م
مايك بنس
مايك بنس
محمد عمر
طباعة
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أن نائبه مايك بنس، أجرى اختبار فيروس كورونا "كوفيد- 19"، يومي الأحد والإثنين، والنتائج جاءت سلبية، ولم يصب بالمرض.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له، اليوم، من البيت الأبيض بشأن مستجدات أزمة فيروس كورونا، إنه سيتم فتح الولايات المتحدة خلال الـ30 يوما المقبلة، وذلك بعد أسابيع من الغلق تسببت في تأثر الاقتصاد بشكل كبير وزيادة معدلات البطالة.

وعلى جانب آخر استبعد ترامب، في كلمته، إعادة التفاوض على الاتفاق التجاري مع الصين، مشيرا إلى أنه لا يشجع القيام بمثل هذا الأمر.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق عن إلزام جميع موظفي البيت الأبيض والعاملين بارتداء كمامات الوجه واتخاذ كافة التدابير الاحتياطية لمواجهة كورونا، بعد إصابة مساعدين ومقربين من ترامب ونائبه بنس، بكورونا، بجانب إصابة أكثر من 10 أفراد من أفراد الأمن المكلفين بحماية البيت الأبيض والعاملين فيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تحذر: موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من اليوم

وزير التعليم يكشف أول مدرسة انتهت من تسليم أبحاث الطلاب

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

يابانيون يحذرون من الإجهاد الحرارى الناجم عن ارتداء الأقنعة في الصيف

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

منة عرفة تتحدى رامز جلال فى برنامج رامز مجنون رسمى 2020 (فيديو)

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

«تنمية الإبداع والتفكير المنطقي عند التلاميذ» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

وزيرة الثقافة تستعرض التجربة الإبداعية المصرية في مواجهة كورونا

«قهوة الصحافة».. زاوية نظر جديدة لأحوال صاحبة الجلالة

صدور طبعة رابعة من «الفاروق عمر» لـ عبدالرحمن الشرقاوي