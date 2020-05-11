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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«تنمية الإبداع والتفكير المنطقي عند التلاميذ» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:14 م
تنمية الإبداع والتفكير
تنمية الإبداع والتفكير المنطقي عند التلاميذ
آلاء حسن
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تقدم الدكتورة إيمان رسلان، عضو لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، محاضرة تحت عنوان "تنمية الإبداع والتفكير المنطقي عند التلاميذ في المرحلة الابتدائية والإعدادية"، في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، عبر قناة الأعلى للثقافة على موقع "اليوتيوب"، في إطار مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات الثقافية التي تعرض أونلاين تحت عنوان "ثقافة أونلاين" والتي ينظمها المجلس.

وتأتي المحاضرة ضمن برنامج شهر رمضان المعظم وفي إطار سلسلة "ثقافة أونلاين" التي تتضمن تقديم محاضرتين أسبوعيا، يلقيها متخصصون من أعضاء لجان السياسات واللجان النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن المقرر أن يصاحب المحاضرة ترجمة بلغة الإشارة، في إطار توجيه وزيرة الثقافة بتسهيل تقديم الخدمة الثقافية لذوي الهمم من ضعاف السمع، ويقوم بأعمال ترجمة الإشارة الدكتور سعيد سامي.

يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر، والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

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