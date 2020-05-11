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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

20 دولة تشارك في «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر السلاح على ليبيا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:11 م
عبير سليم
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قال قائد البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا المعروفة باسم "إيريني"، الأدميرال الإيطالي فابيو أجوستيني، إن هناك 20 دولة مشاركة في العملية بالأفراد والمعدات، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية، مساء اليوم الإثنين.

وذكر "أجوستيني"، أن مهمة "إيريني" ليست الحل للأزمة الليبية بل جزءا من مساهمة الاتحاد لتحقيق السلام، الذي يمر عبر القرارات والمداولات السياسية.

وقال قائد العملية: "سنعمل بطريقة متوازنة تجاه جميع البلدان المعنية وجميع الأطراف المشاركة، فهناك في الوقت الحاضر 20 دولة تشارك بالأفراد والمعدات، وهي نتيجة ممتازة نظرا لأن الجميع يواجهون حالة طوارئ كوفيد- 19، التي لم تدخر حتى الإجراءات اللازمة للشروع بهذه المهمة".

وأشار إلى أن التصدي لمهربي البشر من قبل العملية الأوروبية في البحر المتوسط هي "مهمة ثانوية"، إلى جانب المهمة الرئيسية التي تأسست من أجل العملية.

يذكر أنه بدأت عملية "إيريني" الأوروبية منذ الرابع من مايو الجاري، لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بمشاركة ثلاث سفن أسهمت بها فرنسا واليونان وإيطاليا، وفريق صعود مالطي واحد وثلاث طائرات دورية مباشرة من ألمانيا ولوكسمبورج وبولندا، ونفس عدد السفن والطائرات للدعم المرتبط.

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