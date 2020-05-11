3 أفواج جديدة من العالقين بالكويت تصل إلى مدينة جامعة القاهرة

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، 3 أفواج جديدة من المصريين العائدين من الكويت؛ لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم بالمدينة الجامعية التابعة للجامعة بالجيزة.واطمأن الخشت، على حسن استقبال جميع العائدين، وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوفرة على أبواب ومداخل المدينة، وتسكينهم، وتوفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات، وتوفير جميع سبل الراحة لهم، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.كانت جامعة القاهرة استقبلت حتى أمس، 7 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم، وتوفير كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ٢٤ ساعة، كما تم توفير كميات من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.وأشاد العائدون من الخارج بحسن الاستقبال الذي وجدوه منذ اللحظة الأولى بعد عودتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد عثمان الخشت، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم بمدينة طلاب جامعة القاهرة.