«كورونا» يطيح بنجوم عيد الفطر.. أفلام كان مقرر عرضها فى 2020

حالة من الغموض تسيطر على موسم أفلام عيد الفطر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض حظر تجوال خلال ساعات معينة من اليوم، بالإضافة إلى منع وجود أعداد كبيرة وازدحام في مكان واحد، مما أدى إلى غلق كل المولات التجارية وقاعات السينما لحين شعار آخر.وترصد "الدستور" قائمة الأفلام التي كان من المقرر طرحها خلال موسم عيد الفطر، ويحاوطها حالة من الغموض رغم أنها جاهزة للعرض وانتهى صناعها من كافة التجهيزات الخاصة بها.ويأتي فيلم "العارف" على رأس القائمة بعدما أكد مخرج العمل علاء الديب لـ"الدستور" طرحه في هذا التوقيت، والقيام بمونتاج المشاهد الأخيرة ووضع اللمسات النهائية ليكون جاهزًا للعرض، وأثار البرومو التشويقي للفيلم جدلًا كبيرًا فور طرحه خلال الفترة الماضية لغموضه وقوة لقطاته التي عرضت به.ويشارك في فيلم "العارف" مجموعة كبيرة من النجوم هم محمد ممدوح والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص والممثلة الأردنية ركين سعد والممثل الشاب أحمد خالد صالح، وتدور أحداث الفيلم في عالم الحروب الإلكترونية وتأثيرها على العصر الحالي.من جانبه قال مصدر داخل فريق عمل فيلم "العنكبوت" للفنان أحمد السقا أنه يضع اللمسات الأخيرة على الفيلم لخوضه السباق السينمائي المقبل، ويسعى المخرج أحمد نادر جلال لإنهاء مرحلة المونتاج للفيلم على أن يطرح تريلر تشويقي خلال الأيام المقبلة.وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول عالم المخدرات، من تأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.أما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" فأكد مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور" أن كريم عبد العزيز سينافس بقوة خلال موسم عيد الفطر بهذا الفيلم، والذي تدور أحداثه في إطار الكوميديا البحتة ويجسد خلاله دور مذيع يتطلع لمعرفة الحقائق عن طريق التنكر في أكثر من شخصية.في نفس السياق، قررت الفنانة منى زكي أن تستعيد نشاط البطولة النسائية وسط الصراع الشرس بين نجوم الصف الأول وذلك ببطولة فيلم "الصندوق الأسود" والمقرر طرحه في عيد الفطر، وانتهت من تصويره بالكامل مؤخرًا.وعلمت "الدستور" أن المخرج محمود كامل انتهى من مرحلة المونتاج، وتتبقى له لمسات أخيرة ليصبح الفيلم جاهزًا للعرض على أكمل صورة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وتلعب فيه النجمة منى زكي دور امرأة حامل، توضع في موقف صعب، فيدفعها رابط الأمومة الذي يجمع بينها وبين الجنين إلى التمسك بالحياة.أما الفنان أحمد داوود فقرر أن يقدم عملًا سينمائيًا جديدًا من نوعه في أولى بطولاته المطلقة بالسينما من خلال فيلم "يوم 13" الذي انتهى من تصوير كافة مشاهده قبل الشهر الكريم لينافس به خلال موسم عيد الفطر بقيادة المخرج وائل عبدالله، ولكن لم تعلن الجهة المنتجة عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.وقال مصدر لـ"الدستور" أن "داوود" حصل على إجازة من رمضان 2020 بسبب انشغاله في تصوير الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار الرعب والغموض، وتم التصوير داخل قصر مهجور، والذي يكون الديكور الأساسي للعمل الذي تدور فيه كل الأحداث.بالسياق ذاته، يشارك الفنان خالد الصاوي بفيلم "شريط ٦" فى موسم عيد الفطر، ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانة وفاء عامر وطونى ماهر وخالد أنور وياسر الطوبجى وطارق عبدالعزيز وسليمان عيد وهبة عبدالغنى ووائل عبدالعزيز وأحمد سعد وعمرو وهبة، ويظهر به عدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.