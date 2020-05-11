ترامب يتعهد بتوفير 2500 مكان لاختبار كورونا في أمريكا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن إدارته سترسل مليار دولار إلى الولايات والأقاليم للمساعدة في بناء قدرات اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19"، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وشدد الرئيس الأمريكي في كلمة له اليوم من البيت الأبيض بشأن مستجدات أزمة فيروس كورونا على أنه قال منذ البداية إن الحكومة الفيدرالية ستدعم الولايات الأمريكية في مواجهة الوباء وتداعياته وذلك وفق قناة "CBS" الأمريكية.وأوضح ترامب أن إدارته وفرت أكثر من 9 ملايين مختبر متحرك لإجراء فحص كورونا للمواطنين، متعهدا بتوفير أكثر من 2500 مكان للاختبار عبر الأراضي الأمريكية.يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق عن الزام جميع موظفي البيت الأبيض والعاملين بارتداء كمامات الوجه واتخاذ كافة التدابير الاحتياطية لمواجهة كورونا، بعد إصابة مساعدين وقريبين من ترامب بكورونا، بجانب إصابة أكثر من 10 أفراد من أفراد الأمن المكلفين بحماية البيت الأبيض والعاملين فيه.