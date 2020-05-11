«التضامن»: إجراءات احترازية مشددة في التعامل مع الأطفال بلا مأوى

أكد حازم الملاح، المستشار الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في التعامل مع المشردين والأطفال بلا مأوى، لحماية الوحدات المتنقلة والعاملين بها منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف الملاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في حالة موافقة المشردين أو فاقدي المأوى على الانتقال إلى دور الرعاية يتم قياس درجة حرارتهم وتعقيمهم، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد بأحد المستشفيات الحكومية، أيضا لحماية النزلاء بدور الرعاية.من ناحيتها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخذها داخل كافة المؤسسات والهيئات التابعة لها نجحت في وقاية الأبناء وكبار السن من فيروس كورونا المستجد على مستوى المحافظات.وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم توفير كاشف حراري للكشف على درجة حرارة العاملين والأبناء بدور الرعاية والمؤسسات، كما قامت مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات بتعقيم مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة ومقار المديريات وتوفير الكمامات والقفازات والمواد المطهرة للحفاظ على النظافة العامة للأبناء، بالإضافة إلى توفير منشورات توعوية داخل جميع مؤسسات الرعاية.