من مطارد إلى مقاتل للإرهاب.. من هو «سالم السبع» الذي ظهر في الاختيار؟

عودنا مسلسل "الاختيار" الذي يجسد حياة البطل الشهيد أحمد صابر المنسي، على تذكر الأبطال ممن حاربوا الإرهاب، سواء من أبناء القوات المسلحة أو من أهالي سيناء، الذين وقفوا إلى جوار الجيش في حربه على الإرهاب، بما لا يقل عن بطولاتهم في نصر 1973، وخلال حلقة اليوم "18" ظهرت شخصية سالم السبع الشهير بـ"سالم لافي" شيخ شباب بدو سيناء، والذي توفي غدرا عام 2017، وجسد دوره الفنان محمد دياب.قصة تحول "لافي" أحد أبناء قبيلة الترابين من سجين لمُحارِب شرس ضد الإرهاب كانت مثيرة للجدل، تم احتجازه عام 2008 على إثر تصاعد احتجاجات أهالي سيناء عند الحدود مع إسرائيل بسبب مقتل 4 من أبناء قبيلة الترابين والرياشات برصاص الشرطة، وكان من الذين توسطوا لتحرير العميد حسن كامل أحد قيادات قطاع الأمن المركزى برفح وبرفقته 51 جنديًا.ذاع صيته وتقرب منه الشباب، إذ كان يتدخل للإصلاح، وبدأ التحول في حياته بعد اشتعال الحرب على الإرهاب في سيناء، وأعلنت قبيلة الترابين بالتحالف مع قبائل أخرى بقيادته النزول إلى ساحة القتال بالتنسيق مع الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود لتطهير سيناء.خاض "لافي" ومقاومته الشعبية معارك شرسة ضد الإرهاب من إعاقة تحركاتهم وحصارهم وتسهيل القبض عليهم، وأصبح يشكل قلقا للإرهابيين وظلوا يتوعدونه، وفي مايو 2017 انطلقت نحوهم سيارة شرطة كان يستقلها إرهابي "داعش" أطلقوا عليهم النيران وانفجرت سيارته.انتشرت صورة للشهيد أحمد المنسي مع "لافي"، وبدا أنه كانت تربطهما علاقة طيب، إذ أن قرية البرث التي شهدت استشهاد المنسي معقلًا لقبيلة الترابين، التي أعلنت في وقت سابق حربها على تنظيم "ولاية سيناء"وبذلك أصبح هدفهم واحد وهو القضاء على الإرهاب الغاشم.مسلسل "الاختيار"، يتناول قصة حياة الشهيد العقيد أحمد منسي، وبطولته في مواجهة الإرهاب، كما يعرض المسلسل الجرائم التي تورطت فيها الجماعة الإرهابية وقيام هشام العشماوي بتدبير وتنفيذ عدة عمليات إرهابية أثارت الفزع والخوف في قلوب المصريين وذلك تحت مسمى الدين.ويحظى مسلسل "الاختيار" بمتابعة الملايين في مصر، حيث يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر متابعة، لما يحتويه من تناول لقصص واقعية في حياة الشهيد أحمد المنسي.