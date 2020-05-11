النائب العام يشيد بإدارة التحول الرقمي ومركز المعلومات

أشاد النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، خلال اجتماعه اليوم، مع رؤساء الاستئناف، بما تضطلع إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة إلى إعداده في المستقبل القريب من تطبيقات وبرامج من بينها تطبيق خاص بطلبات المتقاضين، وآخر خاص بعرض التحقيقات وسائر الأوراق بكافة النيابات على المكتب الفني للنائب العام، واتخاذ ما يلزم من قرارات فيها بنظام رقمي دون الحاجة إلى النظام الورقي المعتاد.ووصف «الصاوي» تلك المرحلة التي تتطلع إليها النيابة العامة، في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي، بالمرحلة الانتقالية الأكثر أهمية في تاريخ النيابة العامة، مؤكدًا ضرورة تعاون كل النيابات والإدارات المختلفة بالنيابة العامة لتفعيل تلك السياسة والنهوض بتلك المرحلة.وشدد على الترويج لتلك التطبيقات المشار إليها، وحث جمهور المتقاضين على استخدامها من خلال الإعلان عنها بلافتات مُعلقة بمقار النيابات، وترسيخ الشعور لديهم بسهولة استخدام تلك الوسائل التقنية الحديثة التي تقدمها النيابة العامة على نحو أفضل مما كانت تُقَدَّم به في الوضع العادي، مما يوفر للناس الجهد والوقت، ويدعم سياسة الحد من الاختلاط مراعاة للظروف الراهنة.وأكد النائب العام ضرورة الإبلاغ السريع عن أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد– لا قدر الله– من بين أعضاء النيابة أو الموظفين أو العاملين على حد سواء، واتخاذ الإجراءات الصحية السريعة اللازمة تجاهها والمخالطين لها، واستمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بسائر النيابات ومقارِ استراحات الأعضاء، والمساواة فيها بين الأعضاء والموظفين والعاملين والمتقاضين على حد سواء؛ لضمان الوقاية والحماية والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مؤكدًا على حرص النيابة العامة على عدم اللجوء مستقبلًا، في ظل اتخاذ تلك الإجراءات، إلى تعطيل العمل والمصالح أو غلق المقارِّ.