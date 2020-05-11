رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النائب العام يشيد بإدارة التحول الرقمي ومركز المعلومات

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:01 م
المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي
حسام محفوظ
طباعة
أشاد النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، خلال اجتماعه اليوم، مع رؤساء الاستئناف، بما تضطلع إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة إلى إعداده في المستقبل القريب من تطبيقات وبرامج من بينها تطبيق خاص بطلبات المتقاضين، وآخر خاص بعرض التحقيقات وسائر الأوراق بكافة النيابات على المكتب الفني للنائب العام، واتخاذ ما يلزم من قرارات فيها بنظام رقمي دون الحاجة إلى النظام الورقي المعتاد.

ووصف «الصاوي» تلك المرحلة التي تتطلع إليها النيابة العامة، في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي، بالمرحلة الانتقالية الأكثر أهمية في تاريخ النيابة العامة، مؤكدًا ضرورة تعاون كل النيابات والإدارات المختلفة بالنيابة العامة لتفعيل تلك السياسة والنهوض بتلك المرحلة.

وشدد على الترويج لتلك التطبيقات المشار إليها، وحث جمهور المتقاضين على استخدامها من خلال الإعلان عنها بلافتات مُعلقة بمقار النيابات، وترسيخ الشعور لديهم بسهولة استخدام تلك الوسائل التقنية الحديثة التي تقدمها النيابة العامة على نحو أفضل مما كانت تُقَدَّم به في الوضع العادي، مما يوفر للناس الجهد والوقت، ويدعم سياسة الحد من الاختلاط مراعاة للظروف الراهنة.

وأكد النائب العام ضرورة الإبلاغ السريع عن أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد– لا قدر الله– من بين أعضاء النيابة أو الموظفين أو العاملين على حد سواء، واتخاذ الإجراءات الصحية السريعة اللازمة تجاهها والمخالطين لها، واستمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بسائر النيابات ومقارِ استراحات الأعضاء، والمساواة فيها بين الأعضاء والموظفين والعاملين والمتقاضين على حد سواء؛ لضمان الوقاية والحماية والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مؤكدًا على حرص النيابة العامة على عدم اللجوء مستقبلًا، في ظل اتخاذ تلك الإجراءات، إلى تعطيل العمل والمصالح أو غلق المقارِّ.

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده

مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ ومقتل عشرات الجنود

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

كيف تورط حازم أبوإسماعيل فى مجزرة رفح الأولى؟

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

كيف تورط حازم أبوإسماعيل فى مجزرة رفح الأولى؟

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

منة عرفة تتحدى رامز جلال فى برنامج رامز مجنون رسمى 2020 (فيديو)

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تستعرض التجربة الإبداعية المصرية في مواجهة كورونا

«قهوة الصحافة».. زاوية نظر جديدة لأحوال صاحبة الجلالة

صدور طبعة رابعة من «الفاروق عمر» لـ عبدالرحمن الشرقاوي

الحلقة 16 من رواية «الصديق أبو بكر».. يثرب