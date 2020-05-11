«المصريين الأفارقة» تناقش تأثير كورونا على القارة السمراء

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس الجمعية، مؤتمرا، غدًا الثلاثاء، عبر تقنية فيديو كونفرانس، بمشاركة وحضور عدد رجال الأعمال والمستثمرين.يهدف المؤتمر إلى مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على القارة الإفريقية من الناحية الاقتصادية وكيفية امتصاص هذه الأزمة والاستفادة من العلاقات المصرية الافريقية في إيجاد حلول فاعلة لسد احتياجات القارة الإفريقية.كما سيتم استعراض بعض النقاط والمحاور المتعلقة بدور رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأفارقة وأهمية تعميق مفهوم الشراكة الاستراتيجية نحو العمل سويًا في مجالات جديدة تحتاجها القارة، متعلقة بالمنظومة الصحية والاستثمارات في القطاع الطبي.