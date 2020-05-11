«التحرير» تدين تمديد منع عمل «الإذاعة والتلفزيون» بالقدس 6 شهور

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد منع عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في القدس المحتلة، لمدة ستة شهور أخرى.وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين - إن تمديد سلطات الاحتلال قرار منع عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون في القدس، يأتي ضمن محاولات إسرائيل إزالة أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة، وفي سياق ممنهج لعملية الضم.وأضاف عريقات أن حكومة الاحتلال بقرارها تمديد الإغلاق تواصل تمزيق الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، ومنها الرسالة المتبادلة بين وزيري خارجية النرويج وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، التي تقضي بمحافظة سلطات الاحتلال على عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة.