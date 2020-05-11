سفيرنا بلبنان يبحث مع أطراف سياسية فاعلة تطورات الأوضاع في البلاد

أجرى سفير مصر لدى لبنان، الدكتور ياسر علوي، مجموعة من اللقاءات المهمة على مدى اليوم، شملت عددا من الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية اللبنانية، في إطار موقف مصر المبدئي الداعم لاستقرار لبنان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد.والتقى السفير الدكتور ياسر علوي، رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط.وجرت خلال تلك اللقاءات، التي أجريت بشكل منفصل على مدى اليوم، مناقشة التطورات المتلاحقة للأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، والاطلاع على تقييم مختلف الأطراف السياسية للأوضاع في البلاد، لاسيما على المستويين الاقتصادي والأمني، وتأكيد الحرص المصري على حماية وتحصين الاستقرار في لبنان من تداعيات الأوضاع الدقيقة الراهنة.