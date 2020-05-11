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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض عدد ضحايا كورونا في بلجيكا

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:52 م
كورونا
كورونا
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أكد المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الصحة البلجيكية استمرار انخفاض أعداد الوفيات جراء وباء كورونا (كوفيد - 19) في البلاد.

وأشار المتحدث باسم المركز البروفيسور ايف فان لاتيم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم وأوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إلى أن عدد الوفيات المسجلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصل إلى 62 حالة، ما يرفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 8707 حالات.

ولاحظ فان لاتيم أن عدد الوفيات المسجل أمس يعتبر الأقل منذ بداية انتشار الوباء.

وفي الوقت نفسه، يواصل منحنى اشغال المشافي وغرف العناية المركزة انخفاضه، فقد تراجع عدد شاغلي أسرة المستشفيات إلى 2222 شخصًا، منهم 478 في وحدات العناية المشددة.

وقد تم ادخال 60 شخصًا للعلاج في المستشفيات من كوفيد - 19 أمس بينما غادرها 55 شخصًا. وقد وصل العدد الإجمالي للمصابي بوباء كوفيد -19 في بلجيكا منذ بداية تفشيه إلى 53449 شخصًا تعافى منهم 13697.

وتأتي هذه الأرقام، التي يصفها فان لا تيم بـ “المشجعة” في ظل الاستمرار التدريجي في رفع الحظر المفروض على البلاد منذ منتصف مارس الماضي.

وجرى السماح بافتتاح عدد كبير من المحال التجارية ومراكز التسوق اليوم شريط مراعاة شروط صحية محددة مثل التباعد الاجتماعي، وتحديد عدد الزبائن واقتصار مدة التسوق على 30 دقيقة لكل شخص.

ولا تزال المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية مغلقة وكذلك الحال بالنسبة لعدة أنشطة تجارية، فيما تتهيأ المدارس لاستقبال الطلاب الأسبوع القادم.

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