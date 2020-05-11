تموين الفيوم: انتظام توريد القمح.. واستلام ٧٣٢٨١ طن قمح حتى اليوم

صرح المحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، بأن مديرية تموين الفيوم استلمت ٧٣٢٨١ طن قمح محلى من المزارعين فى الموسم الحالى 2020.وحددت وزاره التموين سعر القمح 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال العام.وأوضح حزر الله في بيان له اليوم، أنه يتم تشكيل لجان فرز القمح في مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محليا من خلال مندوب من مديرية التموين، ومندوب من الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة في الفرز، ومندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.وأكد حرز الله ضرورة المحافظة على "الذهب الأصفر " الذى يعد أحد أهم السلع الاستراتيجية في مصر، وأن هذا العام سيكون أكثر من العام الماضي، حيث بلغت السعة التخزينية لهذا العام حتى الآن أكثر من نصف السعة التخزينية ومتوسط استلام الأقماح بالشون والهناجر والصوامع هى ٦ آلاف طن يوميًا.وشدد على ضروره صرف الشيكات المستحقة للمزارعين بعد استلام القمح فى خلال يومين لا أكثر، موجها نداءات للمزارعين بضرورة تسليم باقى المحاصيل.كما شدد وكيل وزارة تموين الفيوم على اللجان المختصة بفرز واستلام الأقماح بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددًا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه أثناء الاستلام لبيان درجة النقاوة، وعدم خلط أي أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة.كما أكد أنه لا يوجد شون ترابية بالفيوم ويتم تعقيم جميع الشون والهناجر والصوامع بالطرق التكنولوجيا الحديثة.